Trovato morto in casa, un cavo attorno alle gambe

I vicini chiamano il 115 per l'odore forte che proviene da un'abitazione e i vigili del fuoco aprono la porta e trovano l'inquilino privo di vita sulla sedia. È successo giovedì pomeriggio. Sul posto le volanti della questura allertate dai pompieri hanno fatto le prime indagini.

Apparentemente una morte naturale, M.P. mestrino di 50 anni aveva un cavo legato attorno alle gambe. Per questo e per la sua giovane età, il corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo, come constatato dalla prima ispezione medica, doveva essere morto almeno 15-20 giorni prima del ritrovamento. Nessun segno di violenza o ferite tuttavia il pm ha disposto la messa a disposizione della salma, ormai in decomposizione, per altri approfondimenti.