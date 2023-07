Ater, attivato un servizio di vigilanza per i residenti ad Altobello

«Un'estate più sicura agli inquilini della Nave 1 e a tutti i residenti ad Altobello». Così il presidente Fabio Nordio presenta la nuova iniziativa dell’Ater per migliorare la qualità della vita nel quartiere: l’istituzione per tre mesi, dal primo agosto al 31 ottobre, di un servizio professionale di vigilanza. Tre volte al giorno, in orario sia diurno che notturno, gli addetti di una ditta specializzata percorreranno gli spazi comuni interni ed esterni per scoraggiare – ed eventualmente segnalare – la presenza di persone estranee.

Androni, corridoi, vani scale, collegamenti interni e, all’esterno, parcheggi, aree verdi, marciapiedi e percorsi pedonali saranno controllati da personale specificamente addestrato ed equipaggiato, in divisa e con tesserino di riconoscimento, in grado di accertare che non si aggirino sconosciuti malintenzionati e non si creino situazioni anomale sotto il profilo della sicurezza o della civile convivenza. «Questa iniziativa – aggiunge Nordio – ne replica una simile sperimentata con successo negli anni scorsi e integra il potenziale dissuasivo rappresentato dalle telecamere esterne da tempo in funzione nell’area della Nave1. L’Ater cerca di qualificare maggiormente la propria presenza: contiamo anche nella collaborazione degli inquilini e dei residenti per un quartiere più vivibile e un’estate più tranquilla».