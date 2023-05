Villaggio San Marco, la torre di sessanta metri in Parlamento

«Una torre di 60 metri e un centro commerciale rischiano di compromettere un esempio di architettura del Novecento». Variante e progetto di riqualificazione del Villaggio San Marco a Mestre finiscono in Parlamento con un'interrogazione del senatore e segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella, al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

«L’integrità urbanistica, sociale ed economica del Villaggio San Marco di Venezia sono fortemente a rischio - dice Martella - I nuovi progetti del Comune, se realizzati, potrebbero snaturare uno degli esempi di insediamento residenziale realizzati in Italia nel secondo dopoguerra, senza alcun coinvolgimento della popolazione nel processo decisionale». Il senatore e segretario regionale del Partito democratico veneto attraverso l’interrogazione in settima Commissione al Senato ha chiesto se il ministro, «sia a conoscenza della situazione e quali iniziative intenda assumere al fine di preservare l’importante esempio di architettura e urbanistica del novecento costituito dal Villaggio San Marco di Mestre, come l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 138 del Codice dei beni culturali e del paesaggio».

Con la variante l’amministrazione comunale intende trasformare l'area di oltre 25 mila metri quadrati destinata a impianti sportivi e verde pubblico in zona residenziale e commerciale e realizzare una torre residenziale di 6.600 metri quadri, per un volume di circa 20.000 metri cubi. L’altezza della torre sarà di 60 metri, il triplo degli edifici più alti del quartiere. Il Comune prevede inoltre una piastra commerciale di 4.450 metri quadri comprensiva della possibilità di insediamento di strutture fino a 2.500 metri quadri di superficie di vendita. Nel corso del Consiglio comunale del 21 aprile con 17 voti favorevoli e 12 contrari l'assemblea ha approvato la riqualificazione dell’area “Ex Campo di Calcio della Real San Marco” e alcuni consiglieri di opposizione, tra cui Marco Gasparinetti (Terra&Acqua), hanno promesso un ricorso al Tar.

«Dalla sua realizzazione a oggi - afferma Martella - il Villaggio San Marco ha mantenuto sia l’originale impianto urbanistico che i caratteri architettonici delle diverse tipologie edilizie che lo compongono. L’attuazione di questi interventi produrrà una irreversibile compromissione dei valori storico-testimoniali e dell’assetto socio-economico del quartiere. Inoltre, gli abitanti sono stati completamente esclusi da ogni forma, seppur prevista, di confronto e di concertazione per quel che concerne gli strumenti di pianificazione urbanistica».