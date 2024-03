A Portogruaro un nuovo ambulatorio per la cura dell'obesità in età pediatrica

Un nuovo ambulatorio per la cura dell'obesità in età pediatrica. È stato attivato in questi giorni, in occasione della giornata mondiale dell'obesità, un nuovo servizio all'ospedale di Portogruaro.

«Come ci indica l’OMS, negli ultimi trent’anni l’obesità su scala mondiale è quadruplicata tra i bambini e tra gli adolescenti, con un impatto equiparabile ad una vera e propria epidemia – spiega la dottoressa Antonella Tonetto -. In Italia secondo recenti studi due bambini su dieci sono in sovrappeso e un bambino su dieci è obeso. L'ambulatorio dell’obesità in età pediatrica lavora in stretta sinergia con il territorio, accoglie bambini inviati con impegnativa dai pediatri e dai medici di famiglia». A ciascun paziente il pediatra definisce il quadro clinico, laboratoristico e strumentale e attiva un intervento terapeutico avvalendosi della collaborazione del dietista sull’educazione alimentare e sulla modifica dello stile di vita. Nelle forme secondarie di obesità, e nelle comorbidità gravi, l’approfondimento diagnostico è condiviso con altre strutture specialistiche».

