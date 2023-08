Social housing: aperto il bando per 73 alloggi ristrutturati

Settantatrè appartamenti comunali, di cui 48 tra centro storico e Giudecca e 25 in terraferma: è stato aperto oggi il bando del Comune di Venezia per gli alloggi in social housing.

Questa mattina, a Venezia, l'assessore comunale alla coesione sociale, Simone Venturini, ha voluto verificare personalmente la conclusione dei cantieri in una decina di appartamenti siti a Cannaregio, Castello e Dorsoduro che saranno assegnati ad altrettante giovani famiglie attraverso i bandi in oggetto. «Ho voluto verificare la conclusione dei cantieri in alcuni degli appartamenti che mettiamo oggi a bando dopo un'importante attività di ristrutturazione. Si tratta di un risultato significativo, reso possibile dall'introduzione dello strumento del "Pronto Riatto" e del relativo finanziamento. In questo caso sono stati investiti più di un milione e 600mila euro. Siamo quindi davanti a una nuova progettualità che consente al Comune e a Insula di intervenire con maggiore rapidità nel ritiro degli alloggi vuoti, nella loro sistemazione e nell'immediata assegnazione degli stessi, senza tempi morti».

L'intento è dare una forte risposta al ceto medio della città «che altrimenti non avrebbe alcuna possibilità di ricevere altro tipo di sostegno abitativo - continua Venturini -. Solo negli ultimi cinque anni sono già 338 gli appartamenti assegnati in regime di Social housing alle famiglie con Isee medio o medio-basso».