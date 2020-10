Seguono la passione e accettano la sfida: apre il negozio per bikers a Spinea

Musica e rinfresco sabato pomeriggio a Spinea in piazza Marconi: Annalisa Guarino e Giovanni Moro hanno riaperto il piccolo locale sfitto all'angolo ed è nato “Manovia 54”, negozio di articoli per appassionati di moto e dell’universo Harley. Un'iniziativa per la riqualificazione della città realizzata anche grazie al bonus di Confcommercio del Miranese. La confederazione ha previsto infatti di corrispondere 500 euro a chi decide di riaprire un negozio sfitto entro l’anno.

Da un incidente alla crisi economica della pandemia, Annalisa e Giovanni hanno accettato la sfida di rimettersi in campo e hanno fatto della loro passione per le moto e le Harley Davidson un'attività. Nella piccola bottega che riapre al civico 1 di Piazza Marconi realizzeranno e personalizzeranno articoli in pelle e cuoio, applicheranno borchie, rivetti, bottoni, oggetti cult per veri bikers. L’arte e l’esperienza dei due titolari, compagni nel lavoro e anche nella vita, saranno a servizio di chi volesse abbellire o aggiustare cinture, borse, oggetti in pelle e il negozio è anche rivendita di accessori e abbigliamento per uomo e donna.

Dietro il bancone l'esperienza ventennale dei titolari: lei proviene dal mondo dell’abbigliamento, lui da quello delle calzature e insieme hanno deciso di cogliere l'opportunità messa a disposizione da Confcommercio per la loro vita professionale e per Spinea, dove Annalisa è nata. Una misura anti-abbandono per far ripartire il commercio ridando vita alle vetrine ancora vuote, contribuendo a rigenerare i quartieri ed animare le vie cittadine. «L’idea – spiegano Annalisa e Giovanni – ci è venuta vedendo tanti bikers fermarsi spesso in piazza Marconi, dandosi appuntamento al bar o al semaforo di via Roma. Abbiamo visto questa piccola vetrina vuota proprio lì di fronte, in una posizione strategica e ci siamo detti: è nostra».

«A distanza di poche settimane – spiega Patrizia Vianello, delegata Confcommercio a Spinea – apriamo una nuova attività in città, per giunta unica nel suo genere. Annalisa, che conosco da molto tempo e che nonostante le avversità ha saputo sempre rimboccarsi le maniche e uscirne a testa alta, affronta ora questa nuova avventura con il suo compagno, in un negozio che rappresenta un nuovo passo nel percorso di riqualificazione di Spinea. È grazie a persone come Annalisa e Giovanni, disposte a mettersi in gioco anche in un periodo così difficile, che oggi la sfida aperta alla desertificazione commerciale dei nostri centri può segnare un altro punto a nostro favore. Se saremo uniti ce la faremo».