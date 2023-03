Riaperto oggi il sottopasso di via Valsugana a Noale

Oggi, mercoledì 22 marzo alle ore 12, è stato riaperto al traffico automobilistico il sottopasso di via Valsugana a Noale. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale, spiegando che la parte ciclopedonale sarà invece riaperta nelle prossime settimane, «per permettere il completamento di alcuni raccordi in ingresso e in uscita».

In attesa del completamento degli ultimi interventi, biciclette e pedoni potranno ancora utilizzare il vecchio passaggio a livello, che rimarrà disponibile fino al termine dell'opera. I lavori, cominciati a inizio settembre, hanno richiesto poco più di sei mesi di tempo.