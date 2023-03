Miss Mondo, Aurora Artuso vola alle semifinali nazionali

Si è tenuta domenica, presso l'hotel Ca' Sagredo Venezia, l'ottava selezione provinciale per Miss Mondo Italia, capitanata da Antonella Marcon di Antonella Academy Agency. La corona e lo scettro della vincitrice, creati per l’occasione dal maestro d’arte veneziano Alessio Benetti, sono andati alla 18enne di Marcon Aurora Artuso, che ha acquisito l’accesso diretto alla semifinale nazionale, in programma il prossimo mese di giugno a Gallipoli (Lecce). Presente tra i giurati anche la presidente del consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano.

Terza classificata un'altra giovane veneziana, la 19enne di Camponogara Anita Basso; si è piazzata invece al quarto posto Giulia Ballan di Cazzago di Pianiga, di 17 anni. Riconoscimenti sono andati anche alla 17enne Martina Lombardo di Sottomarina (Miss del web) e alla 22enne Michelle Anese di Concordia Sagittaria.