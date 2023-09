Cosa ci fa un'auto di Formula 1 sul Canal Grande

Una monoposto di Formula 1 a Venezia. È transitata questa mattina lungo il Canal Grande, a bordo di una chiatta: si tratta di una Alpha Tauri, dell'omonima scuderia di Faenza, accompagnata dal pilota giapponese Yuki Tsunoda, vestito in smoking per l'occasione. Non è una presenza casuale. A Palazzina Grassi sarà presentato infatti in anteprima il docufilm Whatever it takes, coprodotto dalla casa automobilistica e da Digital Lighthouse.

Il film, partendo dal racconto delle sfide che il team ha affrontato nelle ultime due stagioni di Formula 1, ricorda anche le origini, i successi e i piloti del passato. Una storia lunga quasi vent’anni, iniziata con l’acquisizione di Red Bull del piccolo Minardi F1 Team, e proseguita poi negli anni come Scuderia Toro Rosso e Scuderia AlphaTauri, raccontata dai protagonisti che l’hanno vissuta in prima persona, come Franz Tost.

La première sarà un evento dedicato agli ospiti del team e alla stampa di settore, cui seguirà la pubblicazione del film sul canale YouTube della scuderia.

(Foto: Mattia Mazzoleni)