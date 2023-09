Protezione civile Venezia Terraferma, oltre 25mila ore di volontariato nell'ultimo anno

Il gruppo comunale di Protezione civile Venezia Terraferma, che conta oltre 100 volontari, ha presentato questa mattina durante l’assemblea annuale il consuntivo delle attività svolte nel 2022 e ha illustrato quelle previste, e già in parte realizzate, per il 2023. Ad illustrare i dati, alla presenza di Francesco Vascellari, responsabile del servizio di Protezione civile del Comune, è stato Massimo Zemello, responsabile del settore segreteria.

Sono 25mila le ore di attività che i volontari, in quest’ultimo anno, hanno svolto gratuitamente e a servizio della collettività. L'impegno maggiore ha riguardato l'attività logistica, dove sono state profuse forze per un totale di 6.500 ore. Questa ha garantito la manutenzione in efficienza dei numerosi mezzi e attrezzature che sono impiegati per la prevenzione, l'assistenza alla popolazione ed il soccorso. Le emergenze hanno visto operativi i volontari per 4.500 ore, sia nel territorio comunale in occasione dei diversi fortunali che lo hanno colpito, sia in altre parti di Italia, come per le emergenze avvenute nelle Marche e in Emilia-Romagna.

L'attività operativa svolta a garanzia della sicurezza in occasione degli eventi a rilevante impatto locale, ha totalizzato 4mila ore di attività. La formazione e l'addestramento, invece, indispensabili per la sicurezza dei volontari e per il corretto utilizzo delle attrezzature specialistiche, hanno registrato un impiego pari a 3.900 ore. Non per ultimo, l’impegno impiegato dai volontari nell'attività di diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole e in occasione degli eventi in piazza, per un totale di 2.700 ore. «Ci troviamo oggi insieme a tanti volontari della terraferma veneziana che con entusiasmo e passione dedicano il loro tempo a questa nobile attività - ha commentato il vicesindaco e assessore con delega alla Protezione civile, Andrea Tomaello -. Da parte mia, dell’amministrazione comunale, e credo da parte di tutti i cittadini, possiamo solo dirvi grazie. Non ci sono altre parole per dare merito al vostro prezioso impegno. Sempre in prima linea, sempre disponibili e sempre pronti ad aiutare gli altri, anche questo è il volontariato della Protezione civile».