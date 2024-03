A Pasqua sulle tavole tornano i prodotti artigianali: «Ma mancano pasticceri, panettieri e pastai artigiani»

«Se vogliamo mantenere il privilegio di allietare le nostre feste con i prodotti tipici di qualità che nascono dalla ricerca delle materie prime e dal saper fare artigiano, dobbiamo risolvere il problema della manodopera. Solo in Veneto sono 887 i pasticceri, panettieri e pastai artigiani difficili da reperire. Per le 1.440 entrate previste dalle imprese per le professioni di pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali e panettieri e pastai artigianali, 887 unità, pari al 68,5%, risulta di difficile reperimento». A dirlo è Cristian Gaggion, presidente della Federazione Alimentaristi di Confartigianato Imprese Veneto, a pochi giorni dalle feste di Pasqua che fanno impennare i consumi dei prodotti dolciari della tradizione.

Anche il numero di imprese è in contrazione

In Veneto sono interessate dai consumi tipici dei prodotti pasquali quasi 3.600 tra pasticcerie e imprese del settore dolciario con una alta vocazione artigianale: sono 2.863 le imprese artigiane, rappresentando il 79,7% delle imprese totali del settore. «La carenza di manodopera qualificata - prosegue Gaggion - ha già iniziato ad influenzare l’andamento del numero di addetti artigiani (oggi sono 13.440 in Veneto di cui 7.796 per il sistema dolciario e 5.644 per la pasticceria). In caldo del -3,9% nell’ultimo anno. E anche il numero di imprese è in leggera contrazione». Dai dati Unioncamere si evince che, nel corso del 2023, le cessazioni di impresa sono state superiori alle nuove aperture, con un tasso di sviluppo negativo pari a -0,9%: il dato è imputabile al tasso negativo riportato tra le imprese del settore dolciario, mentre per quanto riguarda i laboratori artigianali di pasticceria si osserva un tasso positivo pari a +1,0% (con 86 nuove iscrizioni a fronte di 74 cessazioni).

