Le lezioni di veneziano di Carlo & Giorgio: «Sempre meno residenti, insegniamolo ai turisti»

Un corso di veneziano in poche lezioni, in "cattedra" il duo comico Carlo & Giorgio. La prima lezione ha ottenuto migliaia di visualizzazioni sui social. Uno scambio tra un veneziano doc, uno dei pochi rimasti, e un turista americano innamorato della città e desideroso di calarsi nelle sue abitudini, a partire dall’uso della lingua. Tra incomprensioni e battute (“John ti ga i gransi in scarsea” dice il residente di Venezia all’americano che fatica a capire, ma si mette le mani nelle tasche vuote), il dialogo si sviluppo a base di termini ed espressioni talmente tipiche e antiche del dialetto veneziano da risultare intraducibili.

«In una Venezia che vede abbassarsi sempre più la soglia di equilibrio tra residenti e turisti, popolata da flussi continui di visitatori, con gli appartamenti trasformati in locazioni turistiche e campanelli senza nomi e cognomi, è urgente provare a trovare nuove modalità di dialogo, e il veneziano, con la sua schietta freschezza, può essere una modalità immediata, quasi giocosa» spiega il duo.

Il gioco di Carlo & Giorgio è sempre fondato sulla chiave comica e paradossale, ma è anche un omaggio a quella ricchezza linguistica ed espressiva propria delle tradizioni locali che in un mondo globalizzato rischia di perdersi. Le pillole video escono a cadenza settimanale nel sito carloegiorgio.it e nei canali social, anche in collaborazione con la pagina “Venezia non è Disneyland”.