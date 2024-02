Partiti i lavori per realizzare la casa di comunità a Cavallino Treporti

È stata posata oggi la prima pietra per la realizzazione della casa di comunità di Cavallino Treporti. Con una cerimonia simbolica, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, il direttore generale dell’Ulss 4 Mauro Filippi e il sindaco di Cavallino, Roberta Nesto, hanno dato il via ai lavori per la nuova palazzina che nascerà su una superficie di circa 7mila metri quadri in via Treportina.

Un nuovo hub sanitario

Il nuovo edificio rappresenterà per questo territorio un vero e proprio polo sanitario in quanto includerà la casa di comunità con all’interno la continuità assistenziale, l’area poliambulatoriale in cui verranno concentrate le attività oggi svolte negli ambulatori di via Concordia e via Fausta, ambulatori dei medici di famiglia; nell’ala relativa alle attività di supporto verrà collocato il punto di primo intervento.

Il nuovo edificio sarà un esempio di edificazione sostenibile finanziato con fondi Pnrr e regionali, per un costo complessivo di 4.675.000 di euro. «Le case della comunità rappresentano una grande sfida per portare i servizi sempre più vicini al cittadino – ha spiegato l’assessore regionale -. Un importante tassello su cui stiamo lavorando è inoltre quello del personale, per il quale c’è una grande mancanza sia sul fronte medico che su quello sanitario, in particolare infermieri, quindi tutte le nostre energie anche in ambito nazionale sono rivolte a capire come poter incentivare ancor di più i ragazzi a intraprendere questa carriera».

