Come sarà la cittadella dello sport di Chioggia

Campo di atletica con tribuna e locali di servizio, polisportiva con campi da gioco per differenti pratiche sportive, piscina coperta e arena polifunzionale. Sono gli elementi cardini del progetto della cittadella dello sport di Chioggia, presentata questa mattina presso il municipio dal sindaco, Mauro Armelao, e l'assessore ai Lavori pubblici, Angelo Mancin.

La progettazione ha come obiettivo la riqualificazione di un’area posta ai margini dell’abitato, attualmente abbastanza compromessa e degradata. Il disegno del parco, fin dalla distribuzione funzionale nell’area, fa propri ed interpreta i segni presenti nell’area: le direttrici dei percorsi che sottoscrivono la struttura degli ambiti ortivi fungeranno da limiti per le aree funzionali che caratterizzano l’intervento.

Campo di atletica

Il campo di atletica è collocato ad est, e si estende per tutto il lato dell’area prospiciente via Morosini, al posto della quale è programmata, per il futuro, la realizzazione di una parte della viabilità prevista dal progetto della Strada degli Orti. Il fronte presenta un ampio parcheggio, mascherato da una fascia verde che si sviluppa parallelamente alla strada e che mitiga alla vista, la percezione della superficie destinata a parcheggio.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Arena polifunzionale

L'ambito destinato all’arena polifunzionale e alla piscina è quello di maggior attrazione sia dal punto di vista architettonico che per la valenza in termini di bacino di utenza e interesse pubblico. L’accesso avviene dalla Strada degli Orti, con un innesto a doppio senso su un ponte già presente, realizzato in concomitanza del canale consorziale. Da questo punto si sviluppa l’argine, che si alza seguendo il percorso del canale stesso, e in concomitanza dell’ansa si allarga, diventando basamento per il fabbricato dell’arena. Questo prevede al suo interno parcheggi e spazi tecnici.

Il fabbricato, alto fino 20 metri, si presenta come elemento fluido ed etereo: il rivestimento, sarà da ampie superfici vetrate in concomitanza delle zone di accesso, e contraddistinto da una superficie sinuosa e raffigurante una texture che rievoca la geometria della rete da pesca, omaggio a una delle attività importanti per la città. Al suo interno si svolgeranno attività di vario tipo, dalle pratiche sportive a livello agonistico relative al basket, alla pallavolo o calcio a 5, ma soprattutto eventi come concerti, festival: si prevede che l’arena possa ospitare fino a 2.500 persone.

Piscine

La piscina è collocata invece tra la polisportiva l'arena. La caratteristica principale del fabbricato è la grande copertura verde, composta da piani anche inclinati, che ne mitigano l’impatto e contraddistinguono il fabbricato a livello architettonico. I prospetti invece saranno caratterizzati da ampie vetrate che illumineranno il piano vasche. Si prevede un programma funzionale che comprende tre piscine: olimpionica, semiolimpionica e riabilitativa. La tribuna potrà ospitare fino a 500 persone.

Polisportiva

La polisportiva, infine, si trova nella parte centrale dell’area. Accessibile in bici dalla pista ciclabile annessa alla Strada degli Orti o a piedi, è la porta di accesso al parco per la sua caratterizzazione architettonica, ma soprattutto perché al suo interno è collocato l’infopoint relativo alle attività degli impianti sportivi. Il fabbricato è concepito come un edificio a ponte che delimita l’ambito dello spazio pubblico e lo spazio dedicato all’attività sportiva. Il fabbricato si sviluppa su un unico livello e al suo interno saranno inseriti una club-house, spogliatoi e servizi igienici. Sono previsti, in particolare, 3 campi da basket, 5 da tennis, 5 per il beach tennis e 5 per il padel.

«Oggi è una giornata importantissima per la nostra città - ha detto il sindaco Armelao -. Da tempo questo era uno dei sogni nel cassetto della nostra amministrazione, per i tanti atleti che si allenano ogni giorno nel nostro territorio con risultati eccellenti, per le famiglie che devono uscire dalla città e fare tanti chilometri per accompagnare i figli a fare le attività sportive che desiderano e per il valore sociale dello sport, che è un collante formidabile. Abbiamo già accantonato un milione e mezzo di euro che con ogni probabilità investiremo nella pista di atletica come prima realizzazione».

Spiega l'assessore Mancin: «Si tratta di un rinnovamento strutturale sportivo che porrà Chioggia ad un livello elevato di impiantistica sportiva, al pari di altre città del Veneto. Lo avevamo detto: quella di oggi è una data importante, una tappa fondamentale del nostro per corso amministrativo».