Rinasce il comitato Giovani Albergatori di Federalberghi Caorle

La nuova generazione di imprenditori del comparto alberghiero di Caorle unita per far rinascere il Comitato Giovani Albergatori di Federalberghi Caorle. L'ente riunisce albergatori e collaboratori familiari degli iscritti a Federalberghi Caorle di età non superiore a 39 anni.

A salutare la ripresa delle attività del comitato sono stati il presidente di Federalberghi Caorle, Nazzareno Cosmo, il sindaco, Marco Sarto, e l'assessore al turismo, Mattia Munerotto. «Sono davvero felice di poter ufficializzare la rinascita del comitato – ha detto il presidente di Federalberghi Caorle -. Bene dare voce alle nuove generazioni che troppo spesso vengono ingiustamente accusate di non volersi impegnare. Credo invece che spesso siamo noi “senior” a mettere i più giovani in panchina e a non offrire adeguati spazi. Attraverso il comitato daremo l'opportunità ai giovani albergatori di collaborare nell'operatività di Federalberghi Caorle e di portare, così, il proprio contributo in termini di idee, contenuti e proposte». Nel corso della prima riunione sono state nominate anche le due delegate del comitato che porteranno le istanze di Caorle all'interno del comitato regionale Giovani Albergatori del Veneto. Si tratta di Giulia Scarabello e Silvia Cerchier.

