Il concerto di Capodanno alla Fenice ottiene il 23,9% di share

L'evento tradizionale dei concerti di Capodanno al teatro La Fenice di Venezia ha raggiunto su Rai1 il 23,9% di share e 3 milioni 125mila spettatori. Un successo trainato dal prestigio degli interpreti: il direttore Fabio Luisi alla testa dell'orchestra e del coro, il maestro Alfonso Caiani, le voci soliste del soprano Eleonora Buratto e del tenore Fabio Sartori.

I dati auditel confermano dunque l'importanza e la grande popolarità del programma realizzato da Rai Cultura e da La Fenice. Non solo, perché il consenso è arrivato anche dai canali social e del web in generale: il sito del teatro, nella fascia oraria 11-15 dell'1 gennaio, ha registrato quasi 500mila visite con un coinvolgimento organico di oltre 100mila nuovi utenti.

La Fenice nel frattempo ha annunciato il nome del protagonista dei concerti di Capodanno 2024-2025: a dirigere la ventiduesima edizione sarà Daniel Harding. I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 febbraio 2024.

La replica della seconda parte del concerto è andata in onda sempre ieri, lunedì 1 gennaio, su Rai5 alle ore 17.15, mentre il concerto integrale, comprensivo dell'esecuzione della Seconda Sinfonia in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms, è stato diffuso alle 20.30 su Rai Radio3 e sarà riproposto in differita giovedì grasso, 8 febbraio 2024, alle ore 21.15 su Rai5. Il concerto è stato inoltre trasmesso in live streaming sulla piattaforma digitale SigmArt che ha diffuso l'evento in tutto il resto del mondo.