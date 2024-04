Alimentazione in gravidanza: consulenze gratuite dall'Ulss 3

Anche l'alimentazione, e in particolare l'alimentazione in gravidanza, sono al centro della settimana per la salute in rosa. Il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ulss 3 proporrà consulenze e consegneremo il materiale illustrativo su un argomento importante: «Una corretta alimentazione è centrale per il benessere della donna - spiega la primaria Annamaria Del Sole -, e ancor di più lo è nel periodo della gestazione. In più, approfitteremo della settimana per la salute in rosa per promuovere un'ulteriore serie di iniziative, e cioè gli ambulatori nutrizionali e i percorsi di gruppo che il nostro SIAN si prepara a mettere in campo da maggio in poi avvalendosi della collaborazione con il Servizio Infanzia Adolescenza e Famiglia».

Quando si terranno le consulenze

Le iniziative del SIAN si svolgeranno presso i consultori di Venezia e di Mestre dell'unità operativa infanzia adolescenza e famiglia: qui il personale esperto nutrizionista del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione offrirà consulenze nutrizionali gratuite alle donne in gravidanza, con consigli sulla corretta e sicura alimentazione, e infine consegnerà alle donne che si avvarranno del servizio il materiale informativo. Per Mestre, le consulenze si svolgeranno lunedì 22 aprile, dalle 8.30 alle ore 12.30, nel consultorio familiare di via Felisati 109. A Marghera i consulti saranno offerti martedì 23 aprile, dalle 8.30 alle ore 12.30, nel consultorio di via Tommaseo 6. Anche a Marcon l'appuntamento è per martedì 23 aprile, ma nel pomeriggio, in orario 14 -18, nella sede del consultorio familiare di viale San Marco 76. A Venezia le consulenze vengono proposte, infine, presso la sede del consultorio familiare al Giustinian, nella giornata di mercoledì 24 aprile, dalle 11 alle ore 17.30.

