Fra dieci anni nel Veneziano quasi 50mila (possibili) lavoratori in meno

Entro i prossimi 10 anni la platea delle persone in età lavorativa - tra i 15 e i 64 anni - presente in Veneto è destinata a diminuire di 219mila unità (-7,1%). È quanto afferma l'ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha elaborato i dati Istat relativi a tutte le 107 province italiane.

Il territorio veneziano, secondo quanto emerso dall'analisi, rischia di perdere 45.128 lavoratori, con una contrazione dell'8,6%. A livello regionale, la provincia più interessata dalla contrazione demografica della fascia lavorativa tra i 15 e 64 anni sarà Rovigo. Nel Polesine, entro il 2034, è prevista una riduzione del 12% (-16.738), mentre nel Bellunese la contazione sarà del 9,6% (-11.557).

Se all’inizio del 2024 la coorte demografica veneta includeva poco più di 3 milioni di unità, nel 2034 la stessa è destinata a scendere, arrestandosi a 2 milioni e 850mila persone. Le ragioni di questa diminuzione, spiegano dalla Cgia «vanno ricercate nel progressivo invecchiamento della popolazione: con sempre meno giovani e con tanti baby boomer destinati a uscire dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età - spiegano -, nei prossimi anni molti territori subiranno un autentico "spopolamento", anche di potenziali lavoratori».

La diminuzione della popolazione porterà a una ancor maggiore difficoltà a reperire lavoratori per le imprese italiane. «Se a questa recessione demografica aggiungiamo l’instabilità geopolitica - proseguono dalla Cgia -, la transizione energetica e quella digitale avremo delle ricadute spaventose anche per le nostre imprese. La difficoltà, ad esempio, di trovare giovani lavoratori da inserire nelle aziende artigiane, commerciali o industriali è avvertita già in questo momento, figuriamoci fra qualche decennio».