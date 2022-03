Cortellazzo, inizia il percorso di valorizzazione del borgo

La Regione del Veneto ha accolto la proposta di valorizzazione e riqualificazione del borgo di Cortellazzo, in particolare di tutte le attività legate alla pesca e all’ittiturismo, che lo scorso ottobre l’amministrazione comunale ha portato al tavolo del Flag veneziano (Fisheries local action group). I due aspetti rappresentano infatti la storia della frazione e il suo presente ma, se adeguatamente sostenuti, possono essere un volano anche per il suo sviluppo futuro.

La Regione ha stanziato un primo fondo di 25.000 euro che saranno utilizzati per elaborare un progetto con masterplan e studio di fattibilità. Il via libera rappresenta, così, il primo passo verso la valorizzazione del borgo di Cortellazzo. Seguiranno l’affidamento dell’incarico per il progetto e le documentazioni per la realizzazione dell’intervento vero e proprio. La proposta avanza dall’amministrazione comunale risponde all’Azione 9 delle 11 previste dal Flag veneziano e prevede di “sviluppare azioni di diversificazione turistica, erogazione di servizi ecosistemici e di servizi culturali”.

L’Azione 9 contiene inoltre 3 sub-azioni, una delle quali punta a “integrare il settore della pesca con le altre realtà produttive del territorio”. Il nucleo storico di Cortellazzo è una parte significativa della “Litoranea Veneta”, le cui origini risalgono al 1600 quando la Repubblica Serenissima terminò lo scavo del canale Cavetta, quale approdo fluviale e crocevia dei collegamenti tra la laguna e l’area friulana. Pur conservando ancora la sua funzione di nucleo produttivo incentrato sull’attività della pesca e del pescaturismo, con l’annuale festa marinara, è anche caratterizzato dalla più recente economia derivante dal diportismo e dalla residenzialità turistica. «Abbiamo ritenuto che redigere uno studio incentrato sulla riqualificazione del borgo di Cortellazzo fosse una grande opportunità per valorizzare la frazione e l’intera città - dichiara l’assessore al Patrimonio della Città di Jesolo, Giovanni Battista Scaroni -.Questo progetto consentirà di rilanciare l’antica vocazione della pesca attraverso la sua integrazione con altri settori produttivi, in particolare quello turistico».