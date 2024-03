Autostrade Alto Adriatico: traffico in aumento, ma diminuiscono gli incidenti

Traffico in aumento nei primi due mesi del 2024, dopo il record registrato nel 2023, lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico. A gennaio e febbraio i transiti sono incrementati dell’8,15 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (7milioni 280 mila veicoli rispetto ai 6milioni 732 mila del 2023).

Di contro, gli incidenti complessivi sono ulteriormente diminuiti (da 107 nei primi due mesi del 2023 a 91 nello stesso periodo del 2024). Tra le cause, il 47 per cento è dovuto a urto laterale e il 31 per cento a tamponamento e, quindi, spesso alle disattenzioni. «Ogni incidente, soprattutto se ha esito mortale – avverteil vice presidente di Autostrade Alto Adriatico, Tiziano Bembo –, rappresenta una sconfitta per tutti. Dobbiamo dire basta alle distrazioni al volante, soprattutto dovute all’utilizzo improprio del cellulare che oggi rappresenta una piaga per tutte le generazioni». Da qui il titolo di una serie di eventi “Freniamo in tempo”, che si terranno nei prossimi giorni in due scuole della provincia di Treviso, che hanno l'obiettivo di informare e sensibilizzare i più giovani sul tema.