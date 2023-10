Don Roberto Berton trasferito a Zelarino, l'ultima messa a Marghera

Questa mattina alla parrocchia di S. Michele Arcangelo di Marghera numerosi fedeli hanno preso parte alla celebrazione dell'ultima messa di don Roberto Berton, che dopo 26 anni di servizio, ha salutato la sua comunità, per prendere, dalla prossima settimana, il nuovo incarico di sacerdote a Zelarino. La messa si è conclusa con un momento di festa e di saluto.

Presente l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, che ha voluto porgere i suoi ringraziamenti al termine della celebrazione con la consegna di un simbolo al parroco a dimostrazione dell'importante lavoro svolto in questi 26 anni. "Don Roberto Berton ha fatto moltissimo per la comunità di Marghera, è stato una presenza vivace, attiva, capace di tenere e far crescere il tessuto sociale cittadino".