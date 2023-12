Donato un nuovo tomografo a soffio per le visite oculistiche all'Ulss 4

Un nuovo tomografo a soffio per il poliambulatorio specialistico di Portogruaro grazie a una donazione dell’Ottica Demenego.

Il tonometro a soffio è uno strumento dedicato alla misurazione della pressione oculare senza contatto con l' occhio, molto utile nelle infezioni oculari in atto, in situazioni di recente intervento chirurgico e in tutte quelle circostanze in cui non sia consigliato un contatto diretto con l'occhio. La consegna dell’apparecchiatura è stata effettuata questa mattina dal titolare dell’ottica, Rossano Carniel al direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, che ha voluto ringraziare in prima persona il benefattore. Al ringraziamento si è unito anche il dottor Giorgio Santin, direttore dell’oculistica all’Ulss 4.