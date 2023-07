Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto genitori? «Il nostro amore si fa in tre»

Mentre Federica Pellegrini e Matteo Giunta continuano a non commentare le indiscrezioni che li raccontano futuri genitori, le voci sulla prima gravidanza della campionessa di nuoto continuano a circolare insistenti. Come riporta Today.it, è il settimanale Chi a ribadire ancora la bella novità con le foto della 35enne che confermerebbero la notizia: «Il nostro amore si fa in tre», si legge sulla copertina del magazine in uscita domani e condivisa in anteprima sui social dalla pagina Instagram The Pipol Gossip. Attraverso le pagine del settimanale arriva dunque l'annuncio e quelle che sono descritte come immagini rivelatrici della dolce attesa.

Come si diceva, né la campionessa né il suo ex allenatore, diventati marito e moglie lo scorso agosto, hanno al momento confermato l'arrivo del loro primo figlio, ma l'ultima foto postata tra le storie Instagram non è sembrata affatto casuale. "Amori miei, buongiorno. Torno presto" si leggeva sul biglietto scritto da Matteo Giunta e mostrato ai follower accanto a una tazzina di caffè. Immediato il pensiero che quel plurale potesse essere rivolto alla sua Federica e a qualcun altro di molto, molto caro che, a questo punto, potrebbe essere davvero il figlio tanto desiderato.