Federica Pellegrini, incinta, nuota col pancino: il video è dolcissimo

C'è una luce nuova negli occhi di Federica Pellegrini: nei prossimi mesi la nuotatrice diventerà mamma per la prima volta di una bimba. E così, da campionessa di nuoto quale è, decide di immortalare su Instagram il video della prima nuotata tra madre e figlia: lei nella piscina vicino casa, la bimba ancora nel pancino. Lo riporta oggi Today.it.

Il video, dolcissimo, viene apprezzato in rete con oltre 50mila like in poche ore. Nelle immagini la divina indossa uno dei costumi che l'hanno resa iconica nel mondo col suo talento, un costume intero che, aderente com'è, lascia intravedere le dolci forme della maternità. Sul viso, un sorriso. A riprendere, con ogni probabilità, è Matteo Giunta, suo marito nonché allenatore personale.

Tanti i commenti, altrettanti gli auguri. «Eh sì, ricordiamolo…. In gravidanza si può fare attività fisica e si può notare, se la donna sta bene e la gravidanza procede senza alcun problema», sottolinea un medico, evidenziando il buon esempio della atleta 35enne.

