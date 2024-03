Alla Giudecca apre "Zenobia", un nuovo spazio sociale di sport e cultura

Inaugura oggi un nuovo spazio sociale a Venezia, nell'isola della Giudecca, nato dall'incontro tra esigenze e idee diverse, con al centro la necessità di avere spazi per lo sport, per la socialità e per la cultura.

Si chiama "Zenobia", si trova in campo Junghans e sarà composto da una palestra popolare e un altro salone dedicato alla vita associativa, ad eventi culturali e incontri. Creato da attiviste e attivisti veneziani provenienti da esperienze di verse (Morion, L.i.s.c, Venice Climate Camp...) insieme a persone che si sono avvicinate al progetto man mano, nasce con l'intento di offrire a Venezia e in particolare al quartiere «qualcosa di più e di diverso, in una città in cui mancano spazi a tutti i livelli, per la socialità ma anche per lo sport» spiega una delle promotrici del progetto, Giulia Cacopardo.

Lo spazio, che si costituisce in associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale, aderente alla Uisp, inizierà offrendo corsi di boxe, kickboxing, yoga, meditazione per tutte le età, ma anche uno spazio per l'allenamento libero. I promotori spiegano che l'offerta di attività e corsi punta a crescere, e pur nella necessità di mantenere una sostenibilità economica del luogo, sarà aperto il più possibile al quartiere e a chi si trovi in condizioni di difficoltà.

Oggi 22 marzo dalle 16 l'inaugurazione: «Sarà un centro di vita e di socialità» spiegano gli attivisti. Sarà offerto uno spuntino a chi passerà e soprattutto ai bambini e alle bambine che usciranno dalla scuola che si trova di fronte allo spazio. Dalle 17 alle 18 circa ci sarà anche una prima dimostrazione di allenamento di boxe, alla portata di chiunque voglia provare anche per la prima volta. Dalle 18 invece l’aperitivo, con musica, per un primo momento di incontro nello spazio e nel campo.