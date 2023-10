I Lagunari si radunano in Piazza San Marco

I Lagunari dell'associazione lagunari truppe anfibie (Alta) sono pronti a invadere pacificamente Piazza San Marco per il loro sedicesimo raduno nazionale, che si terrà il 7 e 8 ottobre 2023. Per celebrare i 40 anni dalla fondazione dell'associazione è stata scelta Venezia, la "città madre" della più giovane specialità di fanteria dell'Esercito italiano, già sede del primo raduno nazionale, 29 anni fa.

Saranno circa diecimila le presenze nei due giorni di raduno. Si parte sabato alle 9.30 con l'alzabandiera in Piazza San Marco, alla presenza del picchetto armato del reggimento “Serenissima”, e la santa messa officiata dal patriarca Francesco Moraglia alle 11. La giornata si chiuderà con l'ammainabandiera, alle 19, seguito dall’esibizione della fanfara dei Bersaglieri di San Donà di Piave.

Il clou dell’evento si avrà domenica, con la cerimonia militare, con inizio alle 10, preceduta dall'alzabandiera, alle 9, e dall’esibizione del XVI Reggimento Treviso, una formazione di figuranti in abiti da soldati della Serenissima del XVIII Secolo. Alla cerimonia, alla presenza di autorità civili e militari, interverranno il Reggimento Lagunari con la propria bandiera di guerra, la banda della Brigata Pozzuolo del Friuli e i radunisti appartenenti alle 38 sezioni dell’Alta sparse nel territorio nazionale. Cospicua, come sempre, sarà anche la presenza dei gruppi della protezione civile Alta, che svolge un’importante opera anche a servizio della Regione Veneto nelle situazioni di calamità ed emergenza, in particolare idrica.

«Sarà una bellissima occasione - ricorda Pierangelo Zanotti, presidente nazionale del sodalizio - per ricordare e ringraziare del lavoro svolto in questi quarant’anni tutti i soci che si sono spesi per far crescere l'associazione e quelle persone, che ad ogni livello, ci hanno permesso di divenire una realtà conosciuta ed apprezzata per la serietà delle proprie iniziative».