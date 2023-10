Illuminazione nelle scuole e centro sportivo a Vigonovo, lavori terminati

Terminati i lavori nella palestra della scuola primaria di primo grado “De Amicis” di Galta. Terminati anche i lavori della nuova illuminazione e dei tralicci nel campo sportivo di Vigonovo e Tombelle. Nella scuola è stato smantellato il contro soffitto fonoassorbente perché era costituito da una finitura in graffiato di gesso che in caso di “pallonate”, si sarebbe staccata a pezzetti. Pertanto i tecnici hanno provveduto a “rasare” il soffitto e poi a tinteggiarlo, pareti comprese. Inoltre è stata sostituita la vecchia pavimentazione in gomma che era in più punti danneggiata e in altri stava iniziando a sollevarsi, sostituendola con una nuova adatta all’uso sportivo. Il costo complessivo per la palestra ammonta a circa 38mila euro.

Nel campo sportivo di Vigonovo sono state demolite le vecchie torri faro e realizzati nuovi plinti di fondazione con nuovi cavi di collegamento tra il quadro elettrico generale e le torri faro stesse. Il costo dei lavori ammonta a 130 mila euro. Sostituiti anche i fari del campo da calcio di via Montegrappa a Tombelle, e installati nuovi fari a led. Le condizioni generali di manutenzione qui erano discrete nonostante la presenza di alcune situazioni non conformi alla legge quali apparecchi di illuminazione vecchi e malfunzionanti e il quadro elettrico generale da adeguare. Qui la spesa sostenuta è stata di oltre 40 mila euro.

«Stiamo proseguendo per stralci i lavori di ammodernamento del plesso di Galta», spiega il sindaco Luca Martello, «così anche alla scuola elementare di Tombelle abbiamo realizzato la pavimentazione del piazzale esterno che da anni ci era richiesta dall’istituto comprensivo. Qui abbiamo provveduto anche alla sostituzione dei serramenti migliorando quindi la fruizione interna e contribuendo al risparmio energetico».