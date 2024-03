Inaugurato un nuovo "career center" a Mestre

inJob, recruitment company di W-Group, specializzata in profili professional, ha inaugurato martedì pomeriggio il primo career center sul territorio veneziano, in viale Ancona a Mestre.

Fondata nel 2001 a Verona, inJob si distingue sul mercato delle agenzie per il lavoro per il suo alto posizionamento nel segmento professional, che si traduce nell’abilità di selezionare personale qualificato nei settori e per i brand più rappresentativi del Made in Italy. «Grazie all’apertura di oggi - commenta Silvia Fausti, area manager inJob -, consolidiamo la nostra leadership a livello regionale, debuttando in una provincia e in un territorio ricco di opportunità e importanti realtà imprenditoriali». Nell’ultimo anno, spiega, «abbiamo supportato le aziende venete a inserire in organico 3000 lavoratori di alto profilo, confermando così la nostra vocazione di boutique d’eccellenza, capace di trovare le migliori soluzioni e opportunità per i nostri clienti e candidati, facendo vivere un'esperienza unica di qualità e cura».

Il career center di Mestre «si inserisce nel solco di un importante piano di sviluppo che vedrà inJob rafforzare la propria presenza nelle aree già consolidate, nei centri di interesse e nei grandi capoluoghi: puntiamo a raddoppiare, nei prossimi due anni, la nostra presenza in Italia, con decine di aperture già programmate - spiega la managing director di inJob, Enrica Ronchi -. Lo scorso anno abbiamo intrapreso un percorso di riposizionamento che ha accelerato il nostro sviluppo sul mercato, permettendoci di continuare a diffondere, con ancora più forza, una cultura del lavoro fondata sulla valorizzazione dei talenti».