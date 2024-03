Itabus, nuove corse a Venezia e Padova

La compagnia di trasporto Itabus si rafforza in Veneto, potenziando i collegamenti tra Venezia, Padova e altre città italiane. La scelta, come comunicato dalla società, è la conseguenza del «positivo riscontro» ottenuto finora dal servizio. Così, il programma si arricchisce di due linee giornaliere di connessione con le principali destinazioni: Bologna, Firenze, Roma, Napoli. L'offerta in questo ambito passa da 10 a 12 viaggi quotidiani: una nuova partenza da Napoli alle 7:15 (da Roma alle 10) per arrivare a Venezia alle 17:19, mentre da Venezia ci sarà un nuovo bus alle 6:30 con arrivo a Roma alle 14:10 e a Napoli alle 16:55. Raddoppiano, poi, i collegamenti tra Venezia e le città di Milano e Torino, passando da 2 a 4 servizi al giorno.

Si aggiungono 2 nuovi servizi al giorno per incrementare l’offerta dedicata a Padova: da 8 a 12 viaggi giornalieri per Roma e 2 ulteriori per Napoli. Due nuove partenze dal capoluogo veneto alle 7:24 (arrivo a Roma alle 14:10 e a Napoli alle 16:55) e alle 15:55 (arrivo a Roma alle 22:10) ed due nuovi arrivi a Padova alle 14:15 con la prima partenza da Roma alle 08:00 e alle 16:40 (prima partenza da Napoli 7:15 e da Roma alle 10:00).

«Siamo presenti in Veneto dal 2021, da quando siamo partiti - riepiloga l'amministratore delegato di Itabus, Francesco Fiore -. Le città come Venezia e Padova sono sempre molto richieste dai nostri viaggiatori, raccolgono turisti, famiglie e studenti tutto l’anno. Per questo stiamo incrementando l’offerta, aggiungendo nuove corse».