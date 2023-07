Jesolo, al punto di primo intervento un ambulatorio ortopedico per l’estate

Al punto di primo intervento avanzato di Jesolo ogni fine settimana turisti e pendolari, ma anche residenti e lavoratori stagionali, con sospette fratture, traumi, possono contare su un ambulatorio dedicato, attivo dalle 8 alle 20.

Nei mesi clou dell’estate, luglio ed agosto, i più affollati, è stato infatti attivato un nuovo ambulatorio gestito da medico ortopedico da parte dell'Ulss 4: «Una novità importante per i residenti e per i turisti – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi – in quanto questo ambulatorio consente di gestire direttamente a Jesolo molti pazienti, evitando agli stessi di dover recarsi all’ospedale di San Donà di Piave. Allo stesso tempo questa attività consente di sgravare lavoro al personale del presidio di San Donà che in precedenza doveva occuparsi di tutti i casi ortopedici in arrivo da Jesolo. E le 18 consulenze effettuate nel primo sabato e domenica di attività confermano come questa attività specialistica fosse necessaria».