La Jesolo Moonlight Half Marathon festeggia i primi 10 anni

La Jesolo "Moonlight Half Marathon" è pronta a festeggiare i suoi primi 10 anni. Nella serata di sabato 26 giugno ritornerà a Jesolo la mezza maratona internazionale e la sesta Jesolo Moonlight "10K" (chilometri): già 2.000 gli iscritti all'evento organizzato da Venicemarathon con il patrocinio della Città di Jesolo, dopo lo stop dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria e riportando sulle strade l’entusiasmo che l’ha resa un avvenimento molto apprezzato.Assieme alla mezza maratona si svolgerà anche la tradizionale "10K" competitiva. Le gare saranno organizzate in sicurezza, seguendo i protocolli emanati dalla Federazione italiana di atletica leggera e nel pieno rispetto delle disposizioni in vigore.

«Siamo felici di annunciare la decima edizione di Moonlight Half Marathon e la sesta 10K che sarà non solo un evento celebrativo della manifestazione e dello sport ma sarà soprattutto un momento con cui speriamo di poter segnare il ritorno ad una vita normale - è il pensiero dell’assessore allo Sport di Jesolo, Esterina Idra - Il 2021, che ha segnato l’inizio di un nuovo decennio e coincide con il momento in cui, grazie alle vaccinazioni, stiamo davvero respingendo gli effetti dell’epidemia, può essere un punto di svolta da cui poter ripartire. Per farlo al meglio guardiamo ai valori positivi dello sport, alla condivisione e alla capacità di unire le persone che lo sport ha. Moonlight Half Marathon è la miglior risposta alla voglia di ripartire che c’è in città come negli ospiti e nei protagonisti che parteciperanno all’evento».

«Si riparte. Siamo sempre stati pronti ai blocchi di partenza in attesa dello sparo, e adesso finalmente possiamo ricominciare a correre verso l’importante traguardo dei dieci anni di questa spettacolare manifestazione. Ringraziamo il sindaco Valerio Zoggia e l'assessore Idra per aver dimostrato grande entusiasmo e supporto verso l’iniziativa», dice il presidente di Venicemarathon, Piero Rosa Salva. Punto di forza della Jesolo Moonlight Half Marathon e10K sarà, come sempre, la combinazione dei romantici colori del tramonto con gli scenari molto suggestivi che offre il percorso, caratterizzato da un’alternanza di diversi aspetti naturalistici quali il mare, il fiume, la pineta, il lungomare e la spiaggia. Inoltre, la programmazione della manifestazione a fine giugno e la logistica dell’evento, che sarà realizzato anche quest’anno in piazza Milano a due passi dalla spiaggia, favorirà ancor di più il binomio sport e turismo, anche grazie alla partnership con Jesolo Turismo. Per saperne di più, il sito turistico ufficiale è jesolo.it. Le iscrizioni procedono spedite e sono già 2000 i pettorali assegnati. Per iscriversi, basta collegarsi direttamente dal sito ufficiale della manifestazione www.moonlighthalfmarathon.it