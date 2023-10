Ciclabili, centro civico ed ex Ragioneria: a Jesolo al via a nuovi cantieri

L’inizio del mese di ottobre a Jesolo coincide con l’avvio dei lavori che segneranno cambiamenti e la realizzazione di opere attese da anni. Proprio questa mattina il sindaco Christofer De Zotti ha effettuato un sopralluogo nei cantieri.

Tra le opere più attese ci sono sicuramente le piste ciclabili di via Trinchet, viale Oriente e via Ca’ Gamba. Nel primo caso i lavori di predisposizione del cantiere sono iniziati lo scorso 25 settembre dopo l’individuazione dell’area e, come anche per il tratto di viale Oriente, le macchine saranno al lavoro nei prossimi giorni. Ottobre segna, poi, la ripresa dei lavori per la pista ciclopedonale di via Ca’ Gamba dopo i primi interventi avvenuti durante il mese di agosto. Rimanendo lungo le strade cittadine, si è conclusa pochi giorni fa l’asfaltatura di via Parco Rimembranza.

Novità in arrivo anche per gli edifici di proprietà dell’ente. A settembre ha preso avvio la sostituzione dei serramenti della biblioteca civica, attività che sarà terminata proprio in queste settimane. Imminente invece l’avvio dell’attività di ristrutturazione dell’ex Ragioneria ma anche l’intervento di sostituzione del tetto del centro civico di Ca’ Fornera, sospeso nei mesi scorsi perché incompatibile con lo svolgimento delle attività del Grest. Parallelamente prosegue il lavoro di recupero e riqualificazione dell’ex caserma della guardia di finanza a Cortellazzo, che secondo le previsioni verrà consegnata all’amministrazione nella sua nuova veste entro la fine dell’anno in corso. Attesi da anni sono, poi, i lavori di sistemazione dei due incroci a ridosso del ponte Cavetta dove due rotatorie sostituiranno i rispettivi incroci a raso. «Jesolo sta crescendo e in parte cambiando il suo volto, per diventare più bella ma anche più sicura e accogliente – dichiara il sindaco –. Gli interventi che in queste settimane inizieranno, e in parte proseguiranno, sono il risultato di un lungo lavoro e consentiranno a opere attese da anni, in alcuni casi decenni, di vedere la luce».