Lido e Pellestrina: stanziati 600mila euro per elementi di arredo urbano

E' stato approvato oggi, su proposta dell'assessore Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica, per i lavori che riguardano la manutenzione della viabilità delle isole del Lido e di Pellestrina. «Si tratta - spiega Zaccariotto - di una delibera con la quale la giunta stanzia 600mila euro per garantire la sistemazione di strade, marciapiedi, l'acquisto di elementi di arredo, manufatti, segnaletica e la manutenzione delle fognature per le isole del Lido e di Pellestrina»re più sicuro e bello".

«Un ringraziamento alla giunta e al sindaco Luigi Brugnaro per continuare a dare massima attenzione alle Isole e, in questo caso, al Lido e a Pellestrina - commenta Alessandro Scarpa ‘Marta’, consigliere delegato alle Isole -. Finora abbiamo investito molto per queste due isole e per tutte quelle della Laguna. Un impegno che continuerà, con molta attenzione, al fine di migliorare la qualità della vita di chi le abita».