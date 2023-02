I Maestri Artigiani del Veneto certificati da un logo regionale

Sono 204, ad oggi, gli artigiani in Veneto a poter esporre il logo regionale di Maestro artigiano. Tra loro ci sono acconciatori, pasticceri, gelatai e panificatori, orefici, falegnami, maestri del vetro artistico, del marmo, o del tessile. Si tratta di una figura, quella del Maestro artigiano, istituita dalla Regione del Veneto con legge regionale per promuovere la qualità dell’artigianato veneto nel quadro di una serie di interventi finalizzati a valorizzare il ruolo dell’artigiano come soggetto portatore di un patrimonio di conoscenze ed esperienze da salvaguardare e trasmettere alle future generazioni, agevolando così la continuità di impresa e il passaggio generazionale.

Solo i maestri artigiani riconosciuti possono esporre il logo, approvato dalla Giunta Regionale lo scorso dicembre. Un’immagine di forma circolare, raffigurante un leone alato stilizzato, circondato dalle scritte “Maestro artigiano” in alto e “Regione del Veneto” in basso. È nato con l’obiettivo non solo di promuovere e tutelare le imprese iscritte nell’elenco regionale, ma anche di sensibilizzare i consumatori nelle scelte di acquisto. Nell’ambito di una delle più affascinanti botteghe artigiane di Venezia, lo squero di Roberto Dei Rossi, l’assessore regionale allo sviluppo economico e all’Artigianato Roberto Marcato ha illustrato oggi lo stato di avanzamento delle diverse linee di intervento della Regione del Veneto a favore del mondo artigiano.

«Artigianato elemento di forza della nostra economia»

La nascita del logo di Maestro Artigiano è l’ultima, in ordine di tempo, delle iniziative con cui la Regione del Veneto è intervenuta sulla disciplina del settore, con lo scopo di valorizzare l’artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale. La legge ha introdotto la figura del maestro artigiano, ha permesso il riconoscimento delle “botteghe scuola” e ha istituito il Fondo per lo sviluppo dell’artigianato Veneto con una dotazione di 20 milioni di euro finalizzato alla formazione imprenditoriale e agli investimenti delle imprese. «Crediamo che l’artigianato sia un elemento di forza della nostra economia - ha detto Marcato -. Oltre un terzo delle nostre 122mila imprese sono artigiane e il 94 per cento delle aziende venete ha meno di nove dipendenti, si tratta di un microcosmo imprenditoriale che, dati alla mano, ci dice che è stato il modello produttivo che ha saputo maggiormente rispondere alla crisi».

«Il logo del Maestro artigiano che presentiamo oggi è per noi di primaria importanza – ha aggiunto Marcato - siamo a conoscenza di come un brand incida in modo fondamentale nel processo di scelta e di acquisto, a maggior ragione se questo veicola un patrimonio di conoscenze ed esperienze da salvaguardare e trasmettere alle generazioni future. Ora anche i Maestri artigiani veneti saranno contraddistinti da un apposito logo, idoneo a trasmettere i valori intrinseci all’attività artigiana esercitata e a rendere facilmente riconoscibile il loro mestiere ai cittadini». In Veneto al terzo trimestre del 2022 risultavano attive 122.248 imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane, e rappresentano il 29 per cento del totale delle imprese venete con una contrazione di 1.830 imprese rispetto allo stesso periodo del 2021. Dal 2009 ad oggi il territorio regionale ha perso 20 mila imprese artigiane: una perdita iniziata con la crisi del 2008 e accentuata dalle ricadute economiche della pandemia.