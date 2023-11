Marco, laureato in ingegneria aerospaziale, sceglie di fare l'artigiano e resta a Venezia

Una bella storia di passione per il lavoro manuale e di amore per la sua città, quella di Marco Cammozzo, veneziano classe 1999. Neo ingegnere, fresco di laurea in ingegneria aerospaziale all'università di Padova, ha scelto di aprire una piccola bottega di lavori in cuoio: la MC Leather, a Cannaregio 3456, inaugurata oggi, mercoledì 1 novembre. «Mi sono trovato ad un bivio, far fruttare i miei studi nel loro ambito o scegliere di investire in una passione, e così ho fatto» racconta Marco.

Dotato di gran manualità, ha iniziato quello che oggi è diventato il suo lavoro quasi per caso, costruendosi parti ed accessori per il suo arco (oltre ad essere stato agonista nell'arco olimpico è anche appassionato di tiro storico) e da lì ha capito che questa passione poteva diventare mestiere. «Non sono pentito della scelta - spiega - anzi, la laurea mi rimane e potrò sempre tirarla fuori se servisse. Intanto utilizzo le conoscenze che ho appreso anche per fare i miei lavori. La conoscenza dei materiali, ma anche come lavorarli e soprattutto rendere solide e funzionali le mie creazioni passa attraverso la mia formazione, che riverso nel mio lavoro, producendo articoli in pelle su misura cuciti a mano, come cinturini per orologi di lusso, borse, borselli, taccuini».

L'attività sta funzionando bene anche attraverso i canali social, soprattutto con i collezionisti di orologi che hanno dimostrato gran interesse ad avere un cinturino particolare per i loro preziosi oggetti. In questa nuova sfida, Marco non è solo. Al suo fianco c'è la Confartigianato San Lio, che attraverso la “Campagna giovani”, promossa per supportare gli under 35 che vogliono aprire un'attività, lo ha agevolato nei vari passaggi. «Un bell'esempio di chi, amando la propria città, ha deciso di restare qui e aprire un'attività artigianale di pregio - commenta il direttore dell'associazione, Lio Matteo Masat - una piccola storia veneziana che aggiunge alla città un tassello di vita artigiana, fondamentale per la qualità del tessuto economico».

«Sono entusiasta di essere qui, oggi, a questa inaugurazione - commenta l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga -. Dopo l'entrata in vigore della "delibera antipaccottiglia" abbiamo potuto riscontrare un aumento indiscutibile della qualità dei negozi aperti, molti dei quali di tipo artigianale. In particolare ricordiamo che i giovani sono il nostro futuro. Sia io che l'amministrazione comunale sosteniamo fortemente i giovani che decidono di non abbandonare gli antichi mestieri e si mettono in gioco per portare avanti le tradizioni. L'artigianato è la nostra identità, il cuore pulsante di Venezia ed il riuscire a tramandarla è uno dei nostri obiettivi più importanti».