Salone dell’Alto Artigianato Italiano: «Perle di vetro e merletti, patrimoni culturali immateriali da tutelare»

Conoscenza, abilità manuale e tutela delle tradizioni al Salone dell’Alto Artigianato Italiano. Il rapporto tra storia e innovazione, tra passato e proiezione nel futuro, sarà uno dei temi della prima edizione della manifestazione, ospitata all’Arsenale di Venezia dal 28 settembre al primo ottobre. Il Salone aprirà ufficialmente giovedì 28 con il taglio del nastro fissato alle 11.30 alla presenza del sindaco, Luigi Brugnaro, e del ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Tra le presenze eccellenti in Arsenale, che spaziano attraverso una grande varietà di materiali e di provenienze dalle diverse regioni italiane, spiccano la perla di vetro veneziana - una realtà che affonda le radici nel tessuto lagunare e che, grazie alla sua unicità e specificità, è riuscita ad imporsi all’attenzione internazionale - e l’arte dei merletti di Burano, una tradizione plurisecolare che ebbe la sua massima espansione tra il 500 e il 700. «Ho fortemente voluto e promosso la partecipazione al Salone delle merlettaie di Burano e Pellestrina e del Comitato per la Salvaguardia dell’Arte delle Perle di Vetro Veneziane e la loro presenza in Arsenale è il giusto tributo alle tradizioni veneziane plurisecolari che sono espressione di un’artigianalità di altissimo livello, di saperi straordinari simboli della cultura e dell’identità della nostra città - commenta Ermelinda Damiano, presidente del consiglio comunale di Venezia -. È la doverosa valorizzazione di due “saper fare” riguardanti lavorazioni artistiche e artigianali storicamente tramandate di generazione in generazione e tutt’oggi vissute come elemento di identificazione sociale. Un grande patrimonio di persone e amore per Venezia».

La XV sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile dell’Unesco ha ufficialmente inserito, nel 2020, l’arte delle perle di vetro nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Durante il Salone, il Comitato per la salvaguardia della perle di vetro veneziane sarà quindi all’Arsenale, nella Tesa 92, per testimoniare e dare dimostrazione di quest’arte che ha oggi in mano uno strumento in più per farsi conoscere e per difendere la propria identità. Altra importante testimonianza è quella della “Fondazione Andriana Marcello, Centro del Merletto di Burano, Ente morale”, il cui obiettivo è salvaguardare l’arte mirabile del merletto e farne conoscere le diverse tipologie.