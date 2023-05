Mira, potenziati i servizi del centro antiviolenza

Si rafforza il centro antiviolenza di Mira e della Riviera del Brenta. Il consiglio comunale ha dato il via libera all'unanimità alla nuova convenzione per la gestione associata del centro. Con questo progetto, il comune di Mira capofila e altri otto comuni della Riviera del Brenta si sono uniti per co-finanziare la prosecuzione e il potenziamento del servizio rivolto alle donne che stanno vivendo una situazione difficile.

Il centro antiviolenza di Mira-Riviera del Brenta è finanziato dai comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Dolo, Fiesso D’Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Vigonovo, Strà. «Questa convenzione - spiega Irene Salieri, assessore alle pari opportunità - agisce in continuità con la precedente ma ne verranno potenziati alcuni elementi, primo fra tutti l’attività dello sportello che passerà da quattro a sei ore a settimana. In più, oltre ai servizi già consolidati lo sportello offrirà mediazione linguistica-culturale, consulenza per l’orientamento al lavoro e supporto ai minori vittime di violenza assistita».

Il rafforzamento del servizio, deciso dai comuni della Riviera, punta a estendere la rete di protezione e informazione, anche a sostegno dei numeri del servizio, che si confermano purtroppo costanti. «I numeri - aggiunge Salieri - fanno capire che è ancora molto il lavoro da fare per far emergere il fenomeno nella sua interezza. Negli anni abbiamo visto un aumento delle richieste di supporto: nel 2020 ci sono state 77 donne assistite, 92 nel 2021, 95 nel 2022, segno che il servizio serve e che l’informazione sta arrivando alle destinatarie.Da parte nostra continueremo ad agire con le campagne di sensibilizzazione per fare in modo che le donne sappiano che è possibile uscire dalla violenza e per sviluppare nella società una cultura del rispetto e della consapevolezza di cos’è la violenza di genere e come contrastarla».