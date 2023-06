A Mitilla il premio medaglia d'argento del Campanile di San Marco

L'assessore Massimiliano De Martin ha consegnato oggi a Lorenzo Busetto, titolare di Mitilla, la prestigiosa medaglia d'argento numerata da 100 grammi con incastonato un frammento originale del campanile di San Marco, chiamato dai veneziani "el paron de casa". Il momento di consegna del premio è avvenuto a Pellestrina. «Ringrazio del riconoscimento che premia tre generazioni di allevatori in mare - ha detto Busetto - e lo dedico alla memoria di mio padre e mio nonno».

Mitilla, eccellenza mondiale Forbes 2020, ha ricevuto da Vittorio Baroni, autore del progetto "El Paron de Casa", anche un attestato di merito per l'impegno dimostrato nella coltivazione ambientale sostenibile della cozza di Pellestrina in mare Adriatico e per il supporto alle iniziative sociali e culturali veneziane. La medaglia è stata coniata dall'orafo di Venezia Meneghetti con Istituti Vicenza formazione sulla base dell'immagine realizzata dal disegnatore veneziano Valerio Held.