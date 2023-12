Sacca Toro, moria di vongole: «Chiesto intervento alla Regione»

La moria di vongole a Sacca Toro di Chioggia continua a preoccupare. Ieri una delegazione formata da allevatori di molluschi, vongole veraci associati di Coldiretti, dal direttore provinciale Giovanni Pasquali, dal segretario di zona Silvano Bugno e dal responsabile Impresa Pesca Alessandro Faccioli, ha eseguito un sopralluogo. Una visita alla quale hanno partecipato anche l'assessore regionale Cristiano Corazzari, il consigliere Marco Dolfin e il direttore dell’Unità Organizzativa Agroambiente, programmazione e gestione ittica Giuseppe Cherubini, oltre all'ingegnere Valerio Volpe, dirigente del provveditorato interregionale alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia con i colleghi capitano Andrea Siega e il geometra Luigi Maniero.

«Durante il sopralluogo è stato evidenziato e verificato de visu lo stato di sofferenza in cui versa la parte sud della laguna di Venezia: si è facilmente riscontrato l'interramento dei canali di Sacca Toro e il conseguente debole ricircolo idrico che comporta frequenti morie di vongole», spiegano da Coldiretti. È stata analizzata anche l'eccessiva salinità di S acca Toro, che sta marinizzando la laguna con l'ingresso di molluschi gasteropodi (buli) formidabili predatori di vongole veraci. « Si è trattato di un incontro operativo, pratico e concreto - ha spiegato Alessandro Faccioli, responsabile di Impresa Pesca Coldiretti -. A bbiamo chiesto un intervento celere da parte della Regione Veneto in accordo con l’ex Magistrato alle A cque per assicurare una tempestiva verifica batimetrica e caratterizzazione al fine di procedere quanto prima allo scavo dei canali. Ieri è stato valutato inoltre positivamente l'approntamento di un sifone autoadescante dal fiume Brenta per mitigare gli eccessi di salinità. In sacca Toro operano oltre 300 addetti che hanno deciso di puntare e di investire nell'allestimento di molluschi, nella qualità e tracciabilità, un mancato intervento li porterebbe a chiudere l’attività».