Altri due film per la 77. Mostra del Cinema: c'è anche Pedro Almodóvar

Due film fuori concorso si aggiungono al programma della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in programma dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Si tratta del nuovo film di Pedro Almodóvar, girato e montato a tempo di record subito dopo la fine del confinamento, The Human Voice tratto da Jean Cocteau e interpretato da Tilda Swinton, e di un film hollywoodiano che rafforza la rappresentanza americana alla Mostra, One Night in Miami del premio Oscar Regina King, una recente acquisizione di Amazon.

Almodóvar e King fuori concorso

«Sono entusiasta di tornare a Venezia in questo anno speciale, con il covid 19 come involontario ospite - ha detto Almodóvar - Tutto sarà differente, e non vedo l’ora di scoprirlo di persona. È un onore affiancare Tilda in un anno in cui riceverà un premio meritatissimo. Per la verità, The Human Voice è un festival di Tilda, una rassegna dei suoi infiniti e assortiti registri come attrice. È stato uno spettacolo dirigerla». La regista di One Night in Miami, Regina King, non nasconde l'emozione: «Mi sono data un pizzicotto quando ho saputo di essere stata selezionata per la Mostra di Venezia, un festival così prestigioso. - ha detto - Felice di annunciare un’altra tappa nel viaggio di questo film».

«È uno straordinario piacere e un grande onore - ha spiegato il direttore della Mostra, Alberto Barbera - accogliere nuovamente Pedro Almodóvar a Venezia, un anno dopo avergli assegnato il Leone d’Oro alla Carriera. È una circostanza eccezionale, in un anno fuori dell’ordinario: il modo più bello per celebrare insieme il desidero di tornare al cinema in compagnia di uno dei più grandi registi contemporanei. Il film di King - ha aggiunto - non potrebbe essere più in sintonia con gli avvenimenti degli ultimi mesi e la necessità di combattere ogni forma di razzismo che ancora alligna nelle nostre società. Siamo felici che Venezia possa contribuire a far conoscere un film importante per i suoi contenuti e la conferma del talento di una grande attrice al suo debutto come regista».