Nazzareno Cosmo nuovo presidente del consiglio direttivo di Federalberghi Caorle

Nazzareno Cosmo è stato nominato presidente del consiglio direttivo di Federalberghi Caorle, l'associazione sindacale che riunisce e rappresenta oltre 130 imprese alberghiere della località balneare.

Cosmo subentra a Kay Turchetto, che ha lasciato la carica per motivi personali. «Mi metterò al servizio dei colleghi albergatori di Caorle con l'obiettivo di rispondere al meglio alle sfide che riguardano il nostro comparto - sono le prime parole del neo presidente -. Si avvicina una stagione turistica che si prospetta particolarmente delicata, vista la concorrenza dei competitor internazionali. Caorle ha però peculiarità uniche in termini di accoglienza, ricettività, tradizioni e cultura. Su questi elementi di pregio dovremo puntare per mantenere alto il gradimento dei nostri clienti. Un tema caro alla categoria è la risoluzione del nodo viabilità per Caorle sul quale non mancheremo di confrontarci con l'amministrazione comunale».

