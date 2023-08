La caffetteria Goppion di Piazza Ferretto cambia volto

La caffetteria Goppion di Piazza Ferretto a Mestre inaugura il suo nuovo concept. Dopo il restyling estivo, il bar ha riaperto al pubblico oggi, lunedì 7 agosto, affiancando alla professionalità nel mondo del caffè le nuove proposte per il pranzo e l’aperitivo, in un ambiente da vivere da mattina a sera.

«Abbiamo voluto rendere il locale di Mestre ancora più accogliente - spiega Paola Goppion -, un perfetto luogo di incontro tra le persone dove poter chiacchierare davanti a una tazzina, un calice o un piatto caldo. La caffetteria di oggi e di domani è dove l’offerta del caffè di grande qualità, sia da gustare al bar che da acquistare per il consumo domestico, non è più sufficiente per soddisfare le richieste dei consumatori, che sono alla ricerca di un luogo da vivere in più momenti, per esempio in occasione del pranzo o dell’aperitivo».

Il nuovo progetto ha sfruttato al massimo lo spazio disponibile, offrendo la giusta superficie per la clientela e per le aree operative e di lavorazione nella parte retrostante del negozio, ora rese più agili. Nell’ambiente aperto al pubblico i richiami al mondo del caffè sono molti, a cominciare dalle grandi stampe delle piante alle pareti, dai colori delicati e dai materiali utilizzati per l’arredamento. Illuminati da una luce più intima e soffusa e abbinati a comode sedie imbottite, i tavoli si appoggiano a una boiserie dalle tonalità chiare che ricordano l’ambiente confortevole di una casa.

L'intervento ha coinvolto anche la vetrina e l’ingresso che, senza barriere e parti oscurate, consente una maggiore visibilità sull’offerta del banco e le sue proposte, creando una connessione immediata tra la vita esterna della piazza, l’ampio plateatico sotto il portico e l’interno della caffetteria.