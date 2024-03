Mirano, nuove telecamere nel centro storico e nel parcheggio del teatro

Più telecamere nel centro storico, presso alcune scuole e in alcune aree oggetto di abbandono rifiuti. Sono le novità presentate oggi dall'amministrazione comunale di Mirano, con l'obiettivo di alzare il livello della sicurezza del territorio.

Le nuove telecamere

«Fin dal nostro insediamento abbiamo attivato tavoli di confronto con le forze dell'ordine e la polizia locale, nel corso dei quali monitoriamo e teniamo sotto controllo la sicurezza del territorio nel suo complesso - ha spiegato il sindaco Tiziano Baggio -. Tra le iniziative più importanti in corso, l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza e il rilancio del controllo di vicinato». È stata, infatti, recentemente completata l’installazione di 25 telecamere in via Barche, piazza Martiri, via XX Settembre, piazza Garibaldi, via Della Vittoria, via Cavin di Sala, via Porara, via Bastia Entro, via Taglio così da coprire l’intera area del centro storico. Si prevede l’entrata in servizio dal mese di aprile. Altre cinque telecamere sono state installate nel parcheggio interrato del cinema Teatro.

L’intervento prevede anche il ripristino del funzionamento e collegamento diretto con il comando di polizia locale delle 3 telecamere presenti nei pressi delle scuole Mazzini, Da Vinci e Wolf Ferrari, l’installazione di 4 nuove telecamere nella sede comunale di via Bastia Fuori e di un'altra nella piazzola di raccolta rifiuti di via Parauro 84, la più esposta del territorio per l’abbandono dei rifiuti. «Prevediamo per i prossimi anni la progressiva estensione del sistema di videosorveglianza sia nei quartieri del centro che nelle frazioni», conclude il sindaco. Un’altra iniziativa finalizzata alla promozione della sicurezza è il rilancio e la valorizzazione delle attività di Controllo di Vicinato esistenti e la costituzione di nuovi gruppi.