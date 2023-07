Ulss 4, Simona Dalla Bianca nuovo direttore delle professioni sanitarie

Il direttore generale dell'Ulss 4 Mauro Filippi ha riorganizzato le professioni sanitarie con la nomina del direttore di unità operativa e di 4 dirigenti.

In primis dunque il nuovo direttore dell’unità operativa complessa Professori Sanitarie, Simona Della Bianca, 54 anni, infermiere dal 1991, già dirigente delle Professioni Sanitarie nelle Ulss 3 e Ulss 4, professore a contratto di Infermieristica all’università di Padova, vanta un master di eccellenza in Gestione Etica d’Azienda ed è stata formatore e relatore in svariati corsi.

Hanno ricevuto l’incarico di dirigente anche Elsa Labelli, 56 anni, infermiera dal 1986, coordinatore didattico e di tirocinio del corso di laurea in infermieristica a Padova per la sede di Portogruaro, professore a contratto, formatore in vari corsi di aggiornamento; Martino Ferrazzo, 47 anni, assegnato all’unità Professioni Sanitarie Ospedaliere, infermiere dal 1995, aveva già ricoperto l’incarico di organizzazione nella stessa unità operativa dal 2020; Giuliana Furlan, 55 anni, assegnata all’unità operativa Professioni Sanitarie Territoriali, infermiere dal 1990, aveva già svolto la funzione organizzativa per l’area territoriale delle professioni sanitarie, è formatore, ha conseguito un master di I livello in “Infermiere/Ostetrica di ricerca”; Giangiacomo Marchesan, 40 anni, assegnato all’unità operativa professioni sanitarie della prevenzione, è stato tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, nell’anno corrente era già stato direttore sostituto all’unità delle Professioni Sanitarie, vanta un master di I livello in gestione del coordinamento delle professioni sanitarie, è stato docente a contratto all’università di Padova.

«Il conferimento di questi incarichi permette di consolidare l’organizzazione delle professioni sanitarie in azienda, e va nel segno tracciato dalla Regione Veneto che vede una crescente valorizzazione delle professioni che rappresentano oggi oltre il 60% del personale che lavora nelle Ulss – dichiara il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi - . Questi incarichi sono il frutto di un percorso formativo, di alto livello, di esperienze dirette sul campo, e confermano come sia possibile per le programmazioni sanitarie intraprendere percorsi di sviluppo in ambito organizzativo-gestionale, della didattica, della ricerca, oltre che ovviamente nell’assistenza diretta, un motivo in più per i nostri giovani per scegliere di entrare in un corpo di laurea delle professioni sanitarie che il nostro sistema formativo universitario offre».