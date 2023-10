Inaugurato il nuovo Centro Civico Asseggiano: sarà un sito di sport e cultura

Nella mattinata di oggi, 1° ottobre, il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Centro Civico Asseggiano dove l’associazione Centro Sportivo - culturale Asseggiano (CSA) potrà svolgere le sue numerose attività.

I lavori, durati circa due anni, hanno visto la ristrutturazione dell’intero stabile, che si presenta ora riqualificato e pronto a diventare luogo di aggregazione per la comunità locale. Il piano terra, con la sua palestra, bagni e spogliatoi, sarà principalmente dedicato alle attività sportive, mentre gli spazi del primo piano potranno essere utilizzati per ospitare incontri ed eventi a carattere socioculturale.

L’inaugurazione è avvenuta nella piazzetta di fronte alla nuova struttura riqualificata, alla presenza di una consistente rappresentanza dell'associazione CSA, tra cui la presidente Maria Cristina Piva, e di numerosi cittadini. Per l’Amministrazione presente anche l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso, e consiglieri di Municipalità.

«È stato un percorso lungo – ha dichiarato l’assessore Boraso - portato avanti fin dal primo mandato dell'Amministrazione Brugnaro, siamo riusciti a trovare le risorse e grazie a un investimento di 300.000 euro è stato rimesso in ordine questo ex Centro civico, storicamente sempre vicino alla cittadinanza, e affidato al CSA. Ci siamo riusciti grazie alla collaborazione, tra gli altri, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto, della Municipalità e soprattutto dell'associazione. Oggi finalmente siamo qui per la consegna ufficiale di questo edificio il cui obiettivo è sempre stato quello di metterlo a disposizione della vicina scuola elementare "Ivano Povoledo" per l'utilizzo degli spazi per l’attività sportiva».

«Quello di oggi è un bel momento – ha aggiunto il vicesindaco - in cui festeggiamo l’apertura di un Centro che sicuramente svolgerà un grande servizio per i cittadini attraverso lo sport. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno dato una mano, così come tutti quelli che utilizzeranno il centro e lo terranno con cura. Con l'occasione possiamo inoltre annunciare che nel 2024 sarà bandita la gara per il parcheggio qui a fianco, tanto cercato e tanto voluto dalla comunità di Asseggiano, e per la ciclabile, che da Asseggiano arriverà fino alla Gazzera per un totale di 3.500.000€ di investimenti».

Al momento dei saluti è seguito quello della benedizione, impartita da don Marco De Rossi, parroco della chiesa Santa Maria del Suffragio, e del taglio del nastro. Durante la mattinata sono inoltre state presentate le attività sportive che l'associazione intende intraprendere per l'annualità 2023 - 2024 e gli anni successivi all’interno dei locali del Centro Civico. Tra queste ginnastica per adulti, yoga, psicomotricità per bambini, ginnastica posturale per adulti e gio-karate.