Inaugurato a Campalto il nuovo laboratorio analisi di Veritas

È stato inaugurato oggi, martedì 5 marzo, il nuovo laboratorio di analisi del servizio idrico integrato di Veritas in via Orlanda a Campalto. Alla cerimonia hanno partecipato Marco Bordignon e Andrea Razzini, rispettivamente presidente e direttore generale della società, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Il laboratorio occupa una superficie di 1.655 metri quadrati all'interno del nuovo centro direzionale, ed è stato accreditato secondo la norma europea "Uni Cei En Iso/Iec 17025", che garantisce il totale contenimento del rischio biologico e chimico. All'interno lavorano 43 tecnici specializzati, e vengono garantite analisi e verifiche sulle acque anche per molte aziende del consorzio Viveracqua. Ogni anno vengono analizzati oltre un milione di parametri, su oltre 50mila campioni, ed effettuate ricerche di nuovi inquinanti. Fino a oggi l'impianto ha ricevuto circa 800 campioni prelevati in vari punti dell’acquedotto pubblico, sui quali sono state eseguite oltre 12mila analisi di singoli composti fluorurati. «Grazie a queste - spiegano da Veritas - è possibile affermare che nell’acqua erogata non ci sono tracce rilevabili di Pfas».

I tecnici specializzati svolgono anche attività di ricerca insieme al Cnr e all’Istituto superiore di sanità (Iss), in particolare per quanto riguarda analisi e verifiche sugli inquinanti emergenti, altri componenti chimici e presenza di virus, farmaci e sostanze d’abuso per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il laboratorio si trova all’interno della nuova sede direzionale di Mestre di Veritas: un edificio a tre piani, circondato dal verde, a impatto energetico quasi zero e già certificato secondo gli standard internazionali per il controllo e il contenimento dei consumi e dell’impatto ambientale.