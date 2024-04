Veritas cerca autisti e netturbini

Veritas cerca netturbini e autisti per potenziare i servizi e far fronte alle necessità stagionali. La società propone contratti di somministrazione per un periodo variabile tra 4 e 6 mesi.

Per la posizione di autista raccoglitore, requisito fondamentale è il possesso della patente C e del Cqc, la carta di qualificazione del conducente obbligatoria per coloro che guidano veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Per quella di netturbino, invece, è necessaria la patente B. Le offerte di lavoro sono, naturalmente, rivolte a ambo i sessi.

Chi sarà assunto, potrà entrare a far parte delle graduatorie - previa valutazione dell’operato, dello stato di servizio e dei requisiti generali previsti dal regolamento del personale di Veritas - dalle quali saranno selezionate persone per eventuali inserimenti con contratto a tempo indeterminato, determinato, stagionale o part time.

Gli interessati, spiega Veritas, dovranno rivolgersi, entro venerdì 31 maggio 2024, alle società Adecco, Archimede, Etjca, Eurointerim, E-work, Generazione Vincente, Lavoropiù, La Soluzione, Manpower, Maw, Openjob, Orienta, Randstad, Synergie, Tempi Moderni.