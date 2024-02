Open call per fotografi under 30: ultimi giorni per partecipare

Sono gli ultimi giorni per partecipare alla open call per fotografi under 30 lanciata dalla neonata Fondazione Stanze della Fotografia - costituita il 18 settembre 2023 da Marsilio Arte e Fondazione Cini con il contributo, in qualità di promotore, della Fondazione di Venezia - che punta a riconoscere il talento di fotografe e fotografi emergenti, anche non professionisti, incoraggiandoli nel proprio percorso professionale.

Il contest, indetto in occasione della prossima mostra Helmut Newton. Legacy che arriverà a Venezia nel marzo 2024, darà la possibilità alle fotografe e ai fotografi selezionati di esporre le proprie opere nell’entrata delle Stanze della Fotografia, nell'isola di San Giorgio Maggiore. La partecipazione all’open call è completamente gratuita e aperta a tutti, professionisti e appassionati di fotografia e prevede che ciascun partecipante realizzi e invii, per partecipare, tre fotografie che formino un racconto ispirato alla frase di Helmut Newton (1920-2004): «Il mio lavoro come fotografo è quello di sedurre, divertire e intrattenere». La scadenza prevista è il 29 febbraio e per ogni dettaglio si può consultare il sito www.lestanzedellafotografia.it .

La giuria che selezionerà gli scatti più rappresentativi è costituita da Matthias Harder, direttore della Fondazione Helmut Newton, da Denis Curti, direttore artistico delle Stanze della Fotografia, da Francesca Malgara, direttrice artistica di Mia Photo Phair e dal fotografo Maurizio Galimberti.

Il premio per i vincitori consiste proprio nella pubblicazione delle 3 fotografie vincitrici sui social ufficiali della mostra, e nell'esposizione delle 3 fotografie all’ingresso della sede de Le Stanze della Fotografia per tutto il periodo della mostra “Helmut Newton. Legacy”, che sarà aperta al pubblico dal 28 marzo al 24 novembre. La giuria selezionerà un minimo di 1 e un massimo di 3 vincitori che verranno annunciati in occasione della conferenza stampa di presentazione della mostra, prevista per il 27 marzo 2024.

Le Stanze della Fotografia è l’iniziativa congiunta di Marsilio Arte e Fondazione Giorgio Cini, destinata a proseguire il percorso iniziato nel 2012 alla Casa dei Tre Oci di Venezia, nella convinzione che la fotografia, tra i linguaggi artistici più interessanti del moderno e del contemporaneo, debba avere una sua specifica sede a Venezia.