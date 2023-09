Ottobre Rosa 2023: il 2 ottobre salpa il vaporetto della prevenzione. Ci sarà anche l'autobus rosa

L'Ottobre Rosa salperà come da tradizione da piazzale Roma a Venezia ma, novità dell'edizione 2023, da quest'anno percorrerà anche le strade dei Comuni metropolitani a bordo del nuovo Autobus Rosa presentato questa mattina a margine della presentazione alla stampa dell'iniziativa al Municipio di Mestre.

L'inaugurazione del Vaporetto Rosa è in programma lunedì 2 ottobre, alle 11 e il primo viaggio in laguna farà tappa a Ca' Farsetti dove alle 11.45 sarà illustrato il cartellone di iniziative in programma in occasione del mese mondiale della prevenzione del tumore al seno. «Il Comune di Venezia risponde presente anche per il 2023 con numerose iniziative legate all'Ottobre Rosa confermandosi un esempio virtuoso a livello nazionale - ha detto la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano -. Un risultato reso possibile grazie all'incredibile lavoro di squadra con associazioni e Municipalità che ogni anno ci permette sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione».



La seconda novità è che la squadra si allarga: «Oltre a Venezia, altri 15 comuni della Città metropolitana, che rientrano nel distretto Ulss 3, hanno raccolto il nostro appello e deciso di percorrere insieme a noi questo percorso, segno che il tema è sensibile anche fuori del territorio comunale», ha spiegato Damiano. Così se il Vaporetto Rosa farà tappa alla Darsena di Marghera e a Chioggia, l'Autobus Rosa fino al 31 ottobre si fermerà a Marcon, Mirano, Spinea, Mira, Mirano, Chioggia, Martellago, Fossò, Fiesso d'Artico, Campagna Lupia, Camponogara, Cavarzere, Pianiga, Quarto d'Altino, Dolo e Noale. In rappresentanza dei Comuni della Città metropolitana sono intervenuti alla conferenza il vicesindaco di Pianiga Piergiovanni Sorato, l'assessore Chiara Iuliano per il Comune di Dolo e la consigliera per le Pari opportunita del Comune di Martellago, Federica Molin.

Fondamentale il supporto dell'Ulss3 Serenissima. Guido Papaccio, direttore della Breast Unit, ha sottolinato l'importanza «di un'iniziativa cresciuta in maniera capillare su tutto il territorio, generando un forte incremento dell'adesione alle attività di screening». «Con lo screening si regalano anni di vita», ha aggiunto Vittorio Selle, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss3 invitando la popolazione a rispondere alla possibilità offerta dall'iniziativa. Con un appello particolare rivolto agli uomini, il cui tasso di adesione alle proposte di prevenzione è nettamente inferiore. Tra gli attori coinvolti nelle iniziative dell'Ottobre Rosa la Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori. «Per vincere bisogna essere uniti», le parole di Carlo Pianon, presidente della sezione veneziana.