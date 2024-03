Outlet Noventa entra nella Fondazione Cortina per valorizzare sport e turismo

C'è anche il McArthurGlen Designer Outlet di Noventa di Piave nella grande famiglia di Fondazione Cortina, l’ente organizzatore dei grandi eventi sportivi della "regina delle Dolomiti". L'ente è stato voluto dalla Regione, dal Comune di Cortina e dalla Provincia di Belluno con lo scopo di valorizzare il territorio tramite eventi sportivi e culturali. E l'Outlet di Noventa, forte di oltre 3,5 milioni di visitatori all'anno, contribuirà attraverso iniziative di marketing territoriale, con un orizzonte di lungo periodo e nella prospettiva delle grandi manifestazioni delle prossime stagioni.

«Siamo felici di affiancare Fondazione Cortina - ha dichiarato la general manager Daniela Bricola - e siamo consapevoli di potere dare il nostro contributo in termini di know-how nel mercato turistico internazionale, grazie alle conoscenze costruite in anni di relazione con i visitatori che quotidianamente frequentano il Centro. Siamo ugualmente onorati di potere collaborare alla promozione dei grandi eventi chi ci attendono in Veneto». Per Fondazione Cortina commenta il presidente Stefano Longo: «Poter contare su una realtà importante come McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet è per noi motivo di grande orgoglio. Il suo ingresso nella nostra famiglia rappresenta un contributo significativo per potenziare ulteriormente la missione di valorizzazione di Cortina d’Ampezzo e del Veneto tutto, e per realizzare e portare avanti progetti che avranno un impatto positivo e duraturo sulla nostra comunità».

L'Outlet di Noventa svolge un ruolo notevole nel sistema economico locale, generando complessivamente 117 milioni di euro di valore aggiunto, che valgono il 5% del totale dell’economia del territorio. La vocazione sportiva del centro shopping ha conosciuto una forte crescita nel recente passato, non solo in relazione alla presenza dei principali brand (Nike, Adidas, CMP, Salomon, Asics, Vans, Rossignol), ma anche tramite le numerose iniziative organizzate nel campo: tra queste la Family Run, corsa podistica non competitiva, e la sport week, una settimana dedicata ad incentivare la vita all’aria aperta tra le famiglie.